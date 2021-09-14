В Краснодаре драка в детском саду обернулась уголовным делом

В Краснодаре воспитанники детского сада избили двухлетнего мальчика. Руководство дошкольного учреждения не сообщило матери малыша об инциденте. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в частном детском садике. Местные СМИ опубликовали видео, на котором один из воспитанников бьет маленького мальчика, а также пробегает по нему, когда ребенок лежит на траве.

Мама малыша сообщила, что дирекция садика ей не рассказала о случившемся. Дома она обнаружила у сына ссадины и ушибы.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества в одном из частных детских садов города, в результате чего малолетнему мальчику были причинены телесные повреждения (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ)", – сообщается на сайте СК РФ.

Все обстоятельства устанавливаются. Отмечается, что воспитатели оказали мальчику необходимую помощь. Но остается непонятным, где были взрослые во время драки между детьми.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 14.09.21

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