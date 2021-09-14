В Ингушетии автомобиль скорой помощи попал в массовое ДТП

В Ингушетии произошла авария с участием четырех машин, в том числе автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Массовое ДТП произошло в Назрани на пересечении улиц Базоркина и Картоев. В результате пострадали четыре человека. У всех легкие травмы – ушибы и ссадины.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобили «Мерседес», «Лада-Приора» и машина «скорой». Автомобиль медиков от удара опрокинулся.

Полицейские устанавливают причину аварии.

Магас, Зоя Осколкова

Магас. Другие новости 14.09.21

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