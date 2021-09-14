Во французском Кале полиция разогнала лагерь мигрантов

Во вторник, 14 сентября, французская полиция «разобрала» лагерь с почти сотней мигрантов в бывшем торговом районе Кале, ранее уже дважды эвакуированном, начиная с июня текущего года, – сообщает агентство AFP со ссылкой на сообщение префектуры Па-де-Кале.

«В течение нескольких недель сотня мигрантов размещались на участке Розельер, расположенном в Кале, что вызвало серьезные проблемы с безопасностью и нарушениями санитарных норм», – говорится в пресс-релизе префектуры.

Операция по выселению мигрантов из незаконного лагеря, по заверению префектуры, прошла спокойно: «86 человек, в том числе четыре женщины и 10 детей были вывезены с побережья и размещены в различных жилых помещениях департамента».

Представитель наблюдателей за соблюдением прав человека говорит, что совместно с властями стараются не подпускать людей к границе, но это мало помогает – через несколько дней мигранты вновь возвращаются в район Кале.

По заявлению префектуры, в Кале сотни мигрантов постоянно находятся на побережье в районе Па-де-Кале в надежде перебраться в Англию. В период с 1 января по 31 августа текущего года при попытке переправиться через пролив Ла Манш было задержано около 15 400 мигрантов, что стало своеобразным рекордом.

Британское правительство после Brexit ужесточило меры по борьбе с нелегальной миграцией и сделало ее своим приоритетом, требуя от французской стороны результатов. Министерство внутренних дел Франции в ответ на требования англичан, увеличило на побережье Ла Манша численность полицейских и жандармов более, чем вдвое – до 670 человек.

Париж, Иван Бабурин

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