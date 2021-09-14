В результате схода ледника в Карачаево-Черкессии есть пострадавшие и жертвы

В Карачаево-Черкесской Республике в результате обрушения части ледника Алибек на Домбае на высоте 2 200 метров пострадали пять человек, один погиб, – сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС и региональную прокуратуру.

«В ходе происшествия пострадала группа туристов из шести человек, один из которых погиб. Обстоятельства случившегося выясняются», – сообщил собеседникТАСС. Ранее в экстренных службах сообщали о двух пострадавших.

«Информация об обрушении части ледника Алибек на Домбае поступила в ведомство в 15:11 мск. Под него на высоте 2 200 метров попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, двое в стабильном состоянии.

Пострадавших доставят в Карачаевскую центральную городскую больницу. Однако, пока еще их не спустили до «скорой».

И.о. главврача Карачаевской центральной городской и районной больницы Батыр Хапаев сообщил: «Несколько машин скорой помощи направлены и ждут там. Мне предварительно сказали, что трое пострадавших и один летальный. Точно сейчас сказать не могу. Из них один тяжелый, двое стабильные».

«На место схода ледника направлено 10 спасателей МЧС, спасателей аварийно-спасательной службы КЧР. Плюс еще 10 человек МЧС, это резерв, который сейчас соберется в Черкесске, тоже выдвинется», – сообщил начальник Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России Андрей Мозгов.

Собеседник ТАСС рассказал, что «решается вопрос о привлечении вертолета из близлежащих регионов для эвакуации возможных пострадавших».

«Указанная группа не регистрировалась в подразделениях МЧС», – на странице ГУ МЧС в Instagram первый заместитель ГУ МЧС России по республике Дмитрий Помогайбо. Также он добавил, что на место направлены оперативные группы главного управления МЧС по региону, карачаевского пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения.

Проведение проверки в связи со сходом ледника организовала прокуратура Карачаевского района: «В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»

Следственное управление СК РФ по региону также организовало проверку со своей стороны.

Черкесск, Иван Бабурин

Черкесск. Другие новости 14.09.21

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