На Фарерских островах за один день убили более 1400 дельфинов

В ходе традиционной охоты на Фарерских островах за один день были убиты 1423 белобоких дельфина, – сообщает AFP.

Репортер местного общественного телевидения KVF Халлур ав Рана, рассказал, что обычно объектами охоты являются дельфины-гринды и традиции добывать белобоких дельфинов нет. По его словам, такого количества «добытых» дельфинов на архипелаге еще не было.

Фотографии, на которых запечатлено почти полторы тысячи окровавленных китообразных на пляже, вызвали широкую критику.

Фарерская ассоциация китобойного промысла шокирована одновременным убийством такого количества дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах и считает, что это может повлиять на имидж Фарер во всем мире, – сообщает РИА Новости со ссылкой на датский телеканал DR.

В свою очередь, правительство Фарерских островов, во вторник, 14 сентября, выступило в защиту традиционной охоты, в результате которой были убиты 1423 белобоких дельфина за один день.

По словам властей Фарерских островов, охота, описанная экологической НПО «Си Шеперд», как «варварская практика», представляет собой устойчивую традиционную систему добычи дельфиньего мяса. Продукция этого промысла не продается, а используется для заготовки мяса местными жителями.

Со своей стороны глава Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавур Сюрдарберг считает, «нужно помнить, что мы не одиноки на Земле. Сегодня мир стал намного меньше, все ходят с фотоаппаратом в кармане, и то, что произошло – отличная возможность для тех, кто хочет выставить нас в плохом свете».

Он добавил, что есть необходимость вынести проблему охоты на дельфинов на политический уровень.

Рыбный промысел является традиционной частью хозяйства на Фарерских островах и восходит к эпохе викингов. В основном жители Фарер добывают китов, однако дельфины также являются важной частью промысла.

Ежегодно на Фарерских островах забивают около 950 гринд, в основном летом. Охота на дельфинов-гринд некоммерческое мероприятие, организуемое общинами. Участвовать в ней может любой. Во время ловли китобои окружают гринд лодками, располагая их широким полукругом, а затем лодки медленно загоняют гринд в бухту или на мелководье фьорда, где охотники забивают дельфинов ножами.

Торсхавн, Иван Бабурин

Торсхавн. Другие новости 14.09.21

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