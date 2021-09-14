Франция категорически не согласна с присутствием в Мали ЧВК «Вагнер»

«Париж выведет своих военных из Мали, если в этой стране начнут работу наемники из частной военной компании «Вагнер», – заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире одного из французских телеканалов, сообщает Интерфакс.

Комментируя возможность заключения соглашения между властями Мали и ЧВК «Вагнер», глава внешнеполитического ведомства Франции заявил: «Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием».

«Крайне тревожным и противоречивым» присутствие наемников в Мали назвала министр обороны Франции Флоранс Парли.

«Власти Мали обсуждают возможность соглашения с ЧВК «Вагнер», в рамках которого наемники займутся обеспечением безопасности руководителей страны, а также подготовкой малийских военнослужащих», – сообщает телеканал TV5, ссылаясь на информацию от своих источников в Париже.

Следует отметить, что Эмманюэль Макрон в июле 2021 года заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали. Речь идет о военнослужащих, находящихся в городах Кидаль, Томбукту и Тесалит.

Париж, Иван Бабурин

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