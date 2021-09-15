Под Кировом мужчина расстрелял детей из пневматики

Житель Кировской области стрелял в детей, играющих возле его дома, из пневматической винтовки. Пострадал десятилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Верхошижемье, сообщает региональное управление СКР. 60-летнему мужчине не понравилось, что возле его дома играли дети, он взял винтовку и выстрелил.

«В результате он попал десятилетнему мальчику в ногу», – говорится в сообщении. У ребенка диагностировали ссадину и кровоподтек.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Винтовку у мужчины изъяли.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 15.09.21

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