Американская полиция запросила помощь у Пентагона

Полиция США запросила помощь военных в связи с протестами правых в Вашингтоне, которые ожидаются в субботу, 18 сентября, в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Кирби сообщил журналистам, что от полиции Капитолия поступили запросы «о некотором содействии в преддверии протестов, намеченных на выходные».

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что обращение рассматривается, но отказался конкретизировать суть просьбы, которая, по его словам, не носит «запредельного характера».

В субботу, 18 сентября, в Вашингтоне должен состояться митинг под лозунгом «Justice for J6»(Справедливость для участников событий 6 января) в поддержку республиканцев, которые были задержаны за участие в беспорядках возле Капитолия 6 января. Организаторы акции заявляют, что мероприятие пройдет в защиту 600 американцев, которые были задержаны за участие в январском штурме Капитолия в поддержку занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.

По данным местных СМИ, ожидается участие в акции до 500 человек, включая предполагаемых членов радикальных сообществ. Полиция планирует к субботе возвести ограждения вокруг Капитолия на случай беспорядков и рекомендует законодателям воздержаться от поездок на работу.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 15.09.21

Одобрение «Спутника V» приостановлено Всемирной организацией здравоохранения. / Чрезвычайное положение объявлено в южных провинциях Йемена. / Впервые в мире госпитализирован подросток с диагнозом «игровая зависимость». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»