В Омской области женщина попала в реанимацию после взрыва газа

В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека.

Хлопок произошел в частном доме в городе Тара. Под завалами оказались два человека, которых вытащили прибывшие на место спасатели, сообщили в областном главке МЧС.

Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована, она находится в реанимации. Также травмы получил мужчина, его состояние удовлетворительное, рассказали РИА «Новости» в региональном минздраве.

В доме пожарные обнаружили два 50-литровых газовых баллона, один из них был с признаками утечки газа.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 16.09.21

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