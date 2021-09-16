В Омской области женщина попала в реанимацию после взрыва газа

В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека.
Хлопок произошел в частном доме в городе Тара. Под завалами оказались два человека, которых вытащили прибывшие на место спасатели, сообщили в областном главке МЧС.
Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована, она находится в реанимации. Также травмы получил мужчина, его состояние удовлетворительное, рассказали РИА «Новости» в региональном минздраве.
В доме пожарные обнаружили два 50-литровых газовых баллона, один из них был с признаками утечки газа.
Омск, Зоя Осколкова
Омск. Другие новости 16.09.21
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