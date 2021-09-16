В дагестанской школе 16 детей отравились неизвестным газом

В Махачкале 16 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества. Об этом сообщается на сайте министерства образования и науки Дагестана.

Инцидент произошел в школе №36 Махачкалы. Установлено, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газообразное вещество.

В результаты были госпитализированы 16 школьников, трое их них находятся в реанимации. Состояние у всех стабильное.

Всех детей из здания эвакуировали, занятия второй смены отменены. В настоящее время в школе проводится уборка с дезинфекцией, помещения проветриваются.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 16.09.21

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