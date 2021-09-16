На пляжи Па-де-Кале во Франции море выбросило более 12 кг кокаина

Одиннадцать упаковок кокаина общим весом более 12 кг были обнаружены на пляжах Па-де-Кале, – сообщает агентство AFP.

Заместитель прокурора Ренна Патрик Лелеу сообщил журналистам AFP , что пакеты с кокаином общим весом 12,532 кг были найдены на пляжах Па-де-Кале между Амблетез и Кап-Гри-Нез.

«Мы считаем, что наркотики вынесло море. Скорее всего пакеты с кокаином были выброшены с лодок контрабандистами», – рассказал Патрик Лелеу.

По данным прокуратуры Ренна, всего с ноября 2019 года на побережье Атлантического океана было обнаружено 1600 кг колумбийского кокаина. В мае 2021 года на пляже в Сен-Жермен-сюр-Эй (Манш) на западном побережье Котантена было обнаружено почти 70 кг наркотиков.

Париж, Иван Бабурин

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