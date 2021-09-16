В результате землетрясения в Китае разлилось более 150 тонн водки

Более 150 тонн крепкого алкоголя (китайской водки), хранившегося на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao на юго-западе Китая в провинции Сычуань, разлилось в результате произошедшего сегодня, 16 сентября, землетрясения, – сообщает ТАСС со ссылкой на газету Дии цайцзинбао.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям города Лучжоу Ли Хуагуэй сообщил, что китайская водка хранилась в больших керамических емкостях, более 170 из которых в треснули результате подземных толчков, из-за чего и произошла утечка. Для откачивания алкоголя использовались насосы, защищенные от взрывов.

«Как только поступила информация о произошедшем, мы немедленно направили специалистов и спасателей на место происшествия. Мы предприняли меры, чтобы разбавить алкоголь. Таким образом была устранена опасность его возгорания», – приводит слова чиновника издание Дии цайцзинбао.

Как сообщалось ранее, землетрясение случилось в китайской провинции Сычуань около 4:33 часов. Эпицентр находился на глубине 10 км, а толчки достигали силы в шесть баллов. В результате три человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Пекин, Иван Бабурин

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