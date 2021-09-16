Кабул подвергся ракетной атаке

На северо-западе Кабула в четверг, 16 сентября, упали несколько ракет, – сообщило афганское информационное агентство Aamaj News со ссылкой на свидетельства очевидцев.
По уточненным данным, снаряды упали в районе Хаир-Хана, где расположена одна из электростанций столицы Афганистана.
Кто может стоять за обстрелом, а также о наличии пострадавших или материальном ущербе, пока информации нет, – сообщает ТАСС.
Кабул, Иван Бабурин
Кабул. Другие новости 16.09.21
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