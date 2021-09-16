Кабул подвергся ракетной атаке

На северо-западе Кабула в четверг, 16 сентября, упали несколько ракет, – сообщило афганское информационное агентство Aamaj News со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По уточненным данным, снаряды упали в районе Хаир-Хана, где расположена одна из электростанций столицы Афганистана.

Кто может стоять за обстрелом, а также о наличии пострадавших или материальном ущербе, пока информации нет, – сообщает ТАСС.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 16.09.21

В результате землетрясения в Китае разлилось более 150 тонн водки. / На пляжи Па-де-Кале во Франции море выбросило более 12 кг кокаина. / С приходом Талибана* в Афганистане расцвела нелегальная торговля визами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»