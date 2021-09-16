В США педофила приговорили к 27 годам лишения свободы

Мужчина американского и ирландского гражданства был приговорен к 27 годам тюремного заключения и штрафу в 87 000 долларов в США за хранение и распространение миллионов педофильских изображений в сети Darknet, – объявило в четверг, 16 сентября, министерство юстиции США, – сообщило агентство AFP.

Федеральный прокурор Джонатан Ленцнер заявил, что 36-летний Эрик Маркес был одним из крупнейших распространителей детской порнографии в мире.

«Эрик Маркес хранил и распространял миллионы ужасающих фото- и видеоизображений жестокого обращения с детьми», – рассказал Джонатан Ленцнер.

По данным минюста США, начиная с июля 2008 года по июль 2013 года Маркес курировал веб-службу Darknetа, где размещалось более 200 сайтов для педофилов, некоторые из которых содержали изображения изнасилований или садистских действий в отношении подростков и маленьких детей.

Эрик Маркес был арестован в Ирландии в 2013 году во время крупной совместной операции американской федеральной полиции и Европола и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2019 году.

Вашингтон, Иван Бабурин

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