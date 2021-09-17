На избирательном участке в Новосибирске у пенсионерки остановилось сердце

Пожилая женщина скончалась на избирательном участке в Новосибирске. У пенсионерки остановилось сердце. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

71-летняя женщина пришла проголосовать на избирательный участок в школе №41 в Кировском районе города. «Фельдшер, которая там дежурит, сразу начала проводить первичные реанимационные мероприятия», – рассказали в правительстве.

Бригада скорой помощи прибыла по вызову через восемь минут, медики в течение 30 минут проводили необходимые реанимационные мероприятия.

К сожалению, спасти женщину не удалось. Она умерла от внезапной остановки сердца.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 17.09.21

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