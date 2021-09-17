Смерть троих детей врача из Южной Африки потрясла Новую Зеландию

В Новой Зеландии полиция расследует трагическую гибель троих детей врача, который на днях переехал в страну из Южной Африки. Дети были обнаружены медиком дома в Тимаре на Южном острове. Полиция уже задержала подозреваемую, сообщает новостной портал Stuff.

Когда доктор вошел в дом, он обнаружил, что и трехлетние близнецы, и их семилетняя старшая сестра – мертвы. Спасатели, прибывшие на место в ночь с четверга на пятницу, могли констатировать только смерть.

Детективы расследуют дело как тройное убийство. В больнице находится женщина, которую подозревают в преступлении. Она находится в стабильном состоянии, ничего более пока не известно.

Семья из двух врачей с тремя детьми приехала в Тимар из ЮАР всего неделю назад, и только что вышла из карантина по ковиду.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.09.21

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