В Башкирии полицейские прострелили колеса уходившему от погони подростку

В Башкирии водитель устроил гонки с полицией. Правоохранители применили табельное оружие. Выяснилось, что за рулем был подросток, у которого не было прав.

Сегодня ночью в городе Белорецк инспекторы ГИБДД пытались остановить автомобиль, водитель которого совершал агрессивные маневры. Однако на требование стражей порядка он не реагировал, а продолжил движение, при этом создавая угрозу на дороге.

Инспектор ДПС сделал предупредительные выстрелы в воздух, а потом прострелил два колеса машины. Водитель поехал дальше и позднее на проселочной дороге съехал в кювет.

За рулем был 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав, сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике. Пассажиром был 32-летний мужчина.

В отношении несовершеннолетнего составлено шесть административных материалов, в том числе по ч. 3 ст. 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 17.09.21

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