Талибан* упразднил министерство по делам женщин

Министерство по делам женщин упразднили в Афганистане талибы*, заменив его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), -сообщает Газета.ру со ссылкой на афганское агентство новостей Khaama Press.

Khaama Press отмечает, что талибы уже сменили вывеску с названием на здании министерства.

Новое правительство Афганистана планирует реализовать в стране «свою версию шариата или исламского права». По словам представителя радикального движения Вахидуллы Хашими, женщинам Афганистана нельзя работать вместе с мужчинами.

Пришедший к власти Талибан все сильнее оказывает давление на общество, особенно женщин. Талибы объявили, что афганские университеты будут разделены по половому признаку, а студенток обяжут носить исламскую одежду.

Кроме того, сегодня, 17 сентября, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что участники гуманитарных миссий организации регулярно подвергаются угрозам со стороны талибов*.

Накануне стало известно, что Совет Безопасности ООН продлил свою миссию на афганской территории на полгода и принял соответствующую резолюцию.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 17.09.21

Польские и прибалтийские евродепутаты призвали к расследованию против Газпрома из-за роста цен на газ. / Суд арестовал четырех обвиняемых по делу о призывах к беспорядкам в дни голосования. Еще одна фигурантка отправлена под домашний арест. / В Нидерландах два человека погибли во время вооруженного нападения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»