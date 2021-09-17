Очередной вариант названия страны предложили на Украине

Очередное новое название Украины предложил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, – сообщает РИА Новости.

На этот раз Арестович предложил переименовать страну в Соединенные Земли Украины

Глава офиса президента Украины в интервью ютьюб-каналу Politeka заявил следующее: «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить».

Как считает Алексей Арестович, такое название «было бы в самый раз», поскольку в стране много географически обособленных районов со своей микрокультурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей.

Следует напомнить, что Арестович предлагал переименовать украинский язык в «руський», а Украину переименовать в Украину-Русь, чтобы «отобрать этот бренд у Москвы».

В тот раз официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления советника главы офиса Зеленского посоветовала назвать соседнюю страну – Укрусь.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 17.09.21

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