Экспедиция Русского географического общества пропала в сибирской тайге

Девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции, по данным МЧС, они могут до сих пор находиться на территории Красноярского края, – сообщают СМИ.

Члены общества отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, по так называемой Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири.

Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Енисейского района Красноярского края, для поисков участников туристической группы Русского географического общества, которые пропали на границе Томской области и Красноярского края спасателями предполагается задействовать вертолеты.

«Для поисков пропавших предполагается использование авиации, а также сотрудников полиции», – сказал сотрудник ЕДДС.

Он также сообщил, что группа изначально выехала из Енисейска в село Ярцево, потом добралась до населенного пункта Цын.

«Там они поняли, что дальше не поедут. Потом они доехали до поселка Кривляк, откуда 11 сентября звонили с сотового телефона в районе обеда. Сказали, что по маршруту не поедут, чтобы их сняли с учета», – добавили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции. По данным МЧС, они могут до сих пор находиться на территории Красноярского края.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 17.09.21

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