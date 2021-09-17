Голландская таможня изъяла за один раз кокаина более чем на 300 миллионов евро

Голландская таможня перехватила более четырех тонн кокаина в порту Роттердама, что является одним из крупнейших изъятий на сегодняшний день, – сообщило в пятницу,17 сентября, агентство AFP.

Наркотик, рыночная стоимость которого оценивается в 301 миллион евро, был обнаружен в ночь с четверга на пятницу на борту сухогруза с древесиной из Суринама и направлявшегося в Польшу.

«Это не самая крупная конфискация, но одна из самых крупных. В этот раз нами уничтожено 4022 килограмма изъятых наркотиков», – сказал представитель прокуратуры Нидерландов.

Нидерланды стали основным перевалочным пунктом для наркотиков, особенно кокаина, в Европу через порт Роттердама.

В 2005 году в порту было изъято 4600 кг кокаина что, по заявлению представителя нидерландской прокуратуры, на сегодняшний день является крупнейшим изъятием, когда-либо зарегистрированным в Роттердаме.

Европейское полицейское агентство Европол сообщало в своем отчете что Бельгия и Нидерланды стали основными центрами незаконного оборота кокаина в Европе.

В феврале текущего года в ходе совместной операции бельгийской, голландской и немецкой полиции привела к рекордному изъятию в Гамбурге и Антверпене 23 тонн кокаина, предназначенного для Нидерландов.

Амстердам, Иван Бабурин

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