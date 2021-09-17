Франция отзывает своих послов из США и Австралии

Решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS приняли французские власти. Это первый случай отзыва посла Франции из США в новейшей истории, – сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Глава французского внешнеполитического ведомства сообщил, что с дипломатами будут обсуждать заявления, которые были накануне озвучены во время совместной пресс-конференции США, Австралии и Великобритании.

«По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов​​ в Австралии и в Соединенных Штатах. Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», – заявил Ле Дриан.

Ранее французы выразили протест из-за потери контракта на поставку подводных лодок Австралии тем, что из Вашингтона был возвращен военный атташе, который прибыл в США для организации празднования 240-летия Чесапикского сражения.

15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок «Партнёрство в области обороны и безопасности» AUKUS. Соглашение о создании AUKUS предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку подводных лодок. Австралийские власти приняли решение купить эту технику у США.

Франция являлась одним из основных союзников Соединенных Штатов в их войне за независимость от Великобритании. В 1942 году режим Виши разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами во время Второй мировой войны. В 1944 году отношения были восстановлены. США и Франция являются одними из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 17.09.21

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