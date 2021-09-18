Яхта потерпела крушение в океане: матери пришлось кормить детей грудью, чтоб они выжили

Семья из Венесуэлы оказалась в ужасающей истории. Они отправились на яхте на Тортугу, но до острова так и не доплыли. Предполагалось, что это будет двухдневная поездка.

3 сентября экипаж отправился в путь. На яхте было 9 человек, включая детей. Из поездки они должны были вернуться через два дня. «5 сентября примерно в 23:00 мы получили информацию о том, что они не смогли добраться до места назначения, и объявили всех в розыск», – сообщили в Морском управлении Венесуэлы (INEA).

Днем позже INEA получила предупреждение о небольшом белом судне возле острова Ла Орчила, а 7 сентября в 14:10 Береговая охрана подтвердила, что спасает четырех человек, двое из которых были детьми.

«Мать умерла, чтобы сохранить жизнь своим детям. Она пила собственную мочу и кормила детей грудью. Она умерла от обезвоживания за три или четыре часа до спасательной операции», – рассказали спасатели.

Уточняется, что сорокалетней Мариеле Чакон пришлось кормить грудью шестилетнего сына и двухлетнюю дочь. Помимо детей, из первоначальной команды из девяти человек выжила только их няня, она спряталась от жары в холодильнике, который плавал на поверхности рядом с лодкой. Выживших немедленно доставили в больницу с обезвоживанием первой степени и ожогами. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

Согласно официальному сообщению, цитируемому La República, Чакон умер от органной недостаточности из-за обезвоживания. Ее похороны прошли в минувшую субботу. По словам врачей, оставшиеся в живых шестилетний сын и двухлетняя дочь после пережитого страдают посттравматическим стрессовым расстройством.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 18.09.21

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