На избирательном участке на Ямале у женщины остановилось сердце

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа умерла на избирательном участке от остановки сердца.

Трагический случай произошел в поселке Аксарка Приуральского района. Женщине стало плохо, когда он поднималась по лестнице. У нее остановилось сердце, передает «Ямал-Медиа». Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать пациентку. Ей сделали укол адреналина, делали непрямой массаж, однако спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 сентября, на избирательном участке в Новосибирске сконалась пожилая женщина. У пенсионерки остановилось сердце.

Салехард, Наталья Петрова

Салехард. Другие новости 18.09.21

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