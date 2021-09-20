Сотрудников таможни уличили в контрабанде табака на 100 млн рублей

В Ростовской области сотрудники Федеральной таможенной службы России оказались причастны к организации крупного канала контрабанды табака на 100 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Пресечена контрабанда 40 тонн табачной продукции арабских производителей рыночной стоимостью свыше 100 млн рублей, которая осуществлялась под покровительством должностных лиц Южного таможенного управления ФТС России», – говорится в сообщении ведомства. В результате были задержаны начальник таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска и два ведущих инспектора.

Таможенников обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий. Также в отношении иных лиц возбуждены уголовные дела по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда).

Сотрудники Южной таможни систематически содействовали каналу контрабанды и делили между собой многомиллионные взятки, добавили в СКР. Расследование продолжается.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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