При столкновении в Гвинее поездов российской компании погиб человек

В Гвинее столкнулись грузовые составы, принадлежащие дочерней компании российского «Русала». В результате один человек погиб, четверо пострадали.

По данным издания Guinee, инцидент произошел в пригороде Конакри. Столкнулись два грузовых поезда компании Compagnie des Bauxites de Kindia.

Пострадали пять человек, один из них скончался. Как сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Гвинее, россиян среди пострадавших нет. Также были повреждены кабина поезда и несколько вагонов.

По одной из версий, один поезд вышел из строя, а машинист не предупредил диспетчера, в состав въехал поезд, идущий позади.

Конакри, Зоя Осколкова

Конакри. Другие новости 20.09.21

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