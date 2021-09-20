О напавшем на пермский университет рассказали родители

«Сын был неконфликтный и тихий», рассказала о пермском убийце его мать, – сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

По словам женщины, последний раз она видела его утром перед трагедией.

Также мать убийцы рассказала, что «сегодня в восемь утра сказал «доброе утро». Я уже уходила на работу. С ребенком у нас были хорошие отношения. Он домашний был человек, вообще неконфликтный».

Ранее его отец рассказал, что он в шоке от случившегося. Сын не выходил гулять и увлекался только компьютером.

Утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете (ПГНИУ) произошла стрельба. В результате вооруженного нападения от рук 18-летнего студента первого курса погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

Пермь, Иван Бабурин

Пермь. Другие новости 20.09.21

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