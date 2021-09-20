В США стрельба в школе

Неизвестный открыл стрельбу сегодня, 20 сентября, в школе Heritage High School в городе Ньюпорт в штате Вирджиния США, – сообщает новостной портал Abc 8 news со ссылкой на начальника полиции Ньюпорта Стива Дрю

В результате стрельбы пострадали юноша и девушка. Юноша получил ранение в лицо, девушке прострелили голень. Пострадавшим по 17 лет, сейчас они находятся в больнице, раны оказались не опасными для жизни.

Школа была эвакуирована. В настоящий момент идут поиски нападавшего, в которых участвуют не только сотрудники полиции, но и ФБР.

По словам начальника полиции, похоже, что стрелок и жертвы знали друг друга, и что нападение было именно на юношу и девушку, стрелять в других преступник не собирался.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.09.21

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