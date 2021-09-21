В Приморье турист пошел мыть арбуз и утонул

Следственный комитет начал проверку по факту смерти жителя Уссурийска в национальном парке «Зов тигра» в Приморье. 42-летний турист спустился к окрестностям водопада, чтобы помыть арбуз, и утонул.

Трагедия случилась 11 сентября, но известно о ней стало только сейчас. Группа туристов из 17 человек отдыхала в нацпарке, во время ужина они выпили спиртного. Один из отдыхающих понес арбуз к водопаду, чтобы его помыть, и не вернулся.

Его хватились, только когда совсем стемнело. У водопада его не нашли, и на крики мужчина не отозвался. Утром руководитель группы остался на месте происшествия, а остальные туристы ушли из парка. На кордоне они рассказали о случившемся, передает VladNews.

Пока новость дошла до местного РОВД, пока сотрудники прибыли на место, уже снова стемнело, и поиски отложили до утра. Тело спустя два дня обнаружили водолазы из МЧС. У мужчины была пробита голова. Сотрудники парка предположили, что турист поскользнулся и упал, от удара о камень потерял сознание.

После доследственной проверки СКР примет решение, возбуждать ли уголовное дело.

Владивосток, Наталья Рязанова

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