Пьяный водитель фуры снес с дороги микроавтобус: погибли три человека

В Ростовской области три человека погибли в аварии с участием микроавтобуса и фуры. Еще три человека пострадали и были госпитализированы.

ДТП произошло накануне вечером в Новошахтинске на дороге между хутором Красный и хутором Самбек. По предварительной информации, водитель фуры Volvo сел за руль пьяным, не справился с управлением и протаранил микроавтобус Mercedes, в котором находилось 17 человек, сообщает региональный полицейский главк.

В результате аварии два пассажира микроавтобуса погибли на месте, позднее еще один скончался в больнице, сообщили в администрации Новошахтинска.

Автобус направлялся из Горловки в Белгород. По данным мэрии, 11 пассажиров разместили в общежитии, их доставят в пункт назначения на другом транспорте, высланным перевозчиком.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 21.09.21

Девушка-подросток заживо сгорела в машине после ДТП. / В индийском порту конфискован героин на 2,7 миллиарда долларов. / Устроивший стрельбу в Перми пройдет психиатрическую экспертизу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»