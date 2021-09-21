В Томске маленькая девочка разбилась, выпав из окна

В Томске на улице обнаружили тело четырехлетней девочки. Ребенок выпал из окна, пока матери не было дома. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на улице Войкова в Ленинском районе города. Тело малышки обнаружили прохожие и сообщили в полицию. На место выехали правоохранители.

Установлено, что мать ненадолго оставила дома без присмотра двух малолетних дочерей трех и семи лет. Отец детей в это время находился на работе. Трехлетняя девочка взобралась на подоконник, открыла окно и выпала из него. Падение с высоты пятого этажа стало смертельным.

Сотрудники регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 21.09.21

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