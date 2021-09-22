Теперь отдохнет за решеткой: мужчина осужден на два месяца за жалобы на усталость в службу экстренной помощи

В США мужчина проведет два месяца за решеткой за телефонные жалобы.

Инцидент случился в городе Эвансвилль, штат Индиана. 61-летний Дэниел Шредер 4 раза за вечер позвонил по номеру службы экстренной помощи, чтобы пожаловаться на усталость.

Оказалось, что звонки в 911 последовали буквально через день после того, как Шредер уже был признан виновным в злоупотреблении горячей линией. Некоторое время назад он звонил на нее и жаловался спасателям, что некая «родственница» не хочет его слушать.

Учитывая предыдущий проступок, судья вынес Шредеру приговор – два месяца за решеткой. Но его реализация была отложена при условии, что этот человек больше не будет звонить в службу экстренной помощи, если только он действительно не будет находиться в чрезвычайной ситуации. Шредер продержался всего 24 часа и теперь два месяца проведет в заключении.

В прошлом мужчина уже имел дело с судебными решениями – у него есть сроки за вождение в состоянии наркотического опьянения, хранении наркотических веществ.

Эвансвилль, Елена Васильева

Эвансвилль. Другие новости 21.09.21

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