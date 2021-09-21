В Татарстане мужчина с гранатой угрожает взорвать жилой дом

Житель города Альметьевске угрожает взорвать жилой дом. На место прибыли правоохранители.

По данным телеграм-канала Mash, события разворачиваются на улице Сулейманова. Мужчина закрылся в квартире одного из домов и угрожает взрывом. Он утверждает, что у него есть граната.

Жителей эвакуировали, а также отключили газоснабжение. Родителей попросили встретить детей из ближайших школ.

К дому направились все экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.

Казань, Зоя Осколкова

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