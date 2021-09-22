В Австрии российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей

В Австрии футболист-любитель Рашид Арсанукаев был дисквалифицирован на 48 матчей. Спортсмен показывал судье, за что можно наказывать игроков, и сломал нос оппоненту. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Инцидент произошел во время матча девятой австрийской лиги. Команда клуба «Виктория Бергенц» играла против «Гефис/Заттайнс». Арсанукаев ударил головой другого футболиста и получил желтую карточку.
Россиянин остался недоволен тем, как судья объяснил свой вердикт, и заявил: «Я покажу тебе, за что нужно наказывать». После этих слов Арсанукаев ударил игрока головой и сломал тому нос.
Пострадавший футболист перенес операцию, а клуб в свою очередь исключил россиянина из команды. 48 игр – это максимально возможная деквалификация. Арсанукаев не сможет играть до осени 2023 года.
Вена, Зоя Осколкова
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