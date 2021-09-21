На побережье Андалузии обнаружено три женских и один детский труп мигрантов

Четыре трупа мигрантов из Алжира или Марокко, три женских и один детский, были обнаружены 21 сентября на пляжах в провинции Альмерия (Андалусия) на юге Испании, – сообщает агентство AFP со ссылкой на информацию из субпрефектуры Альмерии.

«Обнаруженные тела находятся сейчас на процедуре опознания», – рассказал представитель гражданской гвардии Альмерии.

Всего, начиная с воскресенья, 19 сентября, на побережье между городами Карбонерас и Вера в Испании обнаружено уже восемь трупов, – сообщили сегодня, во вторник, местные власти.

По данным министерства внутренних дел Испании, в период с 1 января по 14 сентября на побережье южной Испании, а также на Балеарские острова общей сложности прибыл 10 701 мигрант, что на 1680 человек больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным Международной организации по миграции, с начала года в западной части Средиземноморья погибли не менее 238 мигрантов.

Мадрид, Иван Бабурин

Мадрид. Другие новости 21.09.21

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