Одобрены выплаты семьям погибших и пострадавшим в результате вооруженного нападения в пермском университете

Распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе в Перми подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, – сообщается на сайте кабинета министров РФ.

В сообщении правительства говорится: «Пострадавшие и семьи тех, кто погиб при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), получат единовременную финансовую помощь. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин».

Членам семей, детям и родителям погибших выплатят оп одному миллиону рублей. Тем, кто получил травмы тяжелой и средней тяжести выплатят по 400 тыс. рублей, за легкие травмы компенсация составит 200 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ проверит действия педагога, не ставшего прерывать лекцию при нападении на пермский вуз.

Нападавший при задержании был ранен, сейчас он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали ногу.

20 сентября 18-летний учащийся Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) устроил стрельбу на территории одного из корпусов ВУЗа.

По информации минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек и более 20 пострадали.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 21.09.21

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