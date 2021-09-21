В Германии произошел захват заложников

Неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Баварии на юге Германии во вторник, 21 сентября, – сообщают СМИ со ссылкой на немецкое издание Bild.

Полиция Германии перекрыла трассу с двух сторон и проводит спецоперацию, местность освещает полицейский вертолет. Были слышны звуки трех взрывов.

По предварительным данным, неизвестный мужчина захватил туристический автобус, прибывший из-за границы. Вооруженный человек удерживает внутри троих пассажиров.

Причиной произошедшего могла стать ссора в салоне автобуса.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 21.09.21

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