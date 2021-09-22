В Екатеринбурге ликвидирована ячейка экстремистов

В Центре общественных связей ФСБ сообщили сегодня, 22 сентября, что в Екатеринбурге разгромлена ячейка религиозных экстремистов из Центральной Азии, склонявших мигрантов к терроризму.

В ФСБ сообщили также, что «члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в России».

Обнаруженные вещественные доказательства подтверждают контакты подозреваемых с главарями террористов на Ближнем Востоке. Все фигуранты задержаны. Открыты уголовные дела.

ФСБ также были опубликованы кадры оперативной съемки спецоперации. На них видно, как нескольких молодых людей задержали в жилых помещениях, двоих взяли на кухне в квартире.

Екатеринбург, Иван Бабурин

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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