11 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Иркутской области

В результате аварии со школьным автобусом в Иркутской области 11 человек получили травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, – сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
ДТП с участием школьного автобуса произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» под Иркутском. Автобус перевернулся в результате столкновения с автомобилем ВАЗ, -передает Федеральное информационное агентство НСН.
«Всего пострадали 11 человек. Четверо из них были доставлены в больницу с места ДТП, все они госпитализированы. Еще семерых пострадавших выявили врачи при обследовании детей, им назначено амбулаторное лечение», – передает Интерфакс.
RT в свою очередь передает , что трое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семерых детей направили на амбулаторное лечение после осмотра.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что автобус был новый, необходимо досконально разобраться в причинах аварии, сообщается на сайте kp.ru.
Телеканал «360» сообщает также, что в ГИБДД уточнили, – автобус вез школьников на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселок Кутулик. В салоне находились 18 детей и трое сопровождающих.
Причины ДТП в настоящее время выясняются. Следственный комитет (СК) России по Иркутской области проводит доследственную проверку.
Иркутск, Иван Бабурин
Иркутск. Другие новости 22.09.21
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