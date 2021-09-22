11 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Иркутской области

В результате аварии со школьным автобусом в Иркутской области 11 человек получили травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, – сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

ДТП с участием школьного автобуса произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» под Иркутском. Автобус перевернулся в результате столкновения с автомобилем ВАЗ, -передает Федеральное информационное агентство НСН.

«Всего пострадали 11 человек. Четверо из них были доставлены в больницу с места ДТП, все они госпитализированы. Еще семерых пострадавших выявили врачи при обследовании детей, им назначено амбулаторное лечение», – передает Интерфакс.

RT в свою очередь передает , что трое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семерых детей направили на амбулаторное лечение после осмотра.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что автобус был новый, необходимо досконально разобраться в причинах аварии, сообщается на сайте kp.ru.

Телеканал «360» сообщает также, что в ГИБДД уточнили, – автобус вез школьников на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселок Кутулик. В салоне находились 18 детей и трое сопровождающих.

Причины ДТП в настоящее время выясняются. Следственный комитет (СК) России по Иркутской области проводит доследственную проверку.

Иркутск, Иван Бабурин

Иркутск. Другие новости 22.09.21

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