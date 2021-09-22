Алжир закрыл воздушное пространство для марокканских самолетов

Алжир принял решение о закрытии своего воздушного пространства для всех марокканских самолетов, как гражданских, так и военных, а также для самолетов, зарегистрированных в Марокко, – сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление правительства Алжира.

В официальном заявлении руководства североафриканской страны говорится: «Высший совет безопасности (HCS) решил немедленно закрыть воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, а также тех, которые зарегистрированы в Марокко».

Об этом решении было объявлено по окончании заседания HCS под председательством президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, посвященного рассмотрению ситуации на границе с Марокко.

Решение о закрытии воздушного пространства было принято «в связи с продолжающимися провокациями и враждебными действиями со стороны Марокко», – говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра обвинил марокканские службы безопасности и пропаганды в ведении «подлой войны против Алжира, его народа и его лидеров».

24 августа 2021 года Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко после нескольких месяцев обострения отношений между этими двумя соперничающими странами Магриба.

Дипломатические отношения между двумя странами впервые были разорваны, когда 7 марта 1976 года Рабат прекратил отношения с Алжиром, который признал самопровозглашенную сепаратистами Фронта ПОЛИСАРИО Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР).

Алжир, Иван Бабурин

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