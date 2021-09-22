Эстония пригрозила вывести войска из Мали

Эстония предупредила правительство Мали в среду, 22 сентября, что сотрудничество с российской ЧВК «Вагнер» приведет к выводу эстонских солдат, участвующих в антиджихадистской операции «Бархан» под руководством Франции, – сообщает Le Figaro.

«Я уверяю, если будет заключено соглашение о сотрудничестве с ЧВК «Вагнер» и частная армия начнет действовать в Мали, эстонский контингент уйдет», – заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет в эфире государственной телекомпании Vikerraadio.

Переходные власти в Мали и их президент, полковник Ассими Гойта, находятся под давлением со стороны Франции и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС, 15 стран), с целью организовать выборы в феврале и отказаться от любого возможного сотрудничества с российскими ЧВК «Вагнер».

Следует отметить, что в среду, 22 сентября, тысячи малийцев провели демонстрацию в Бамако в поддержку временного правительства, выступив против международного давления и отвергая внешнее вмешательство в дела страны.

Таллин, Иван Бабурин

Таллин. Другие новости 22.09.21

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