Литовцев призывают избавиться от китайских смартфонов

Отказаться от покупки и выбросить уже купленные китайские смартфоны призвало своих граждан министерство обороны Литвы, – сообщает телеканал CNN.

Такое решение принято после того, как государственное расследование выявило наличие в этих устройствах встроенных функций, позволяющих осуществлять цензуру контента. В руководстве Литвы уточнили, что речь идет о смартфонах от Xiaomi, которые, по их данным, цензурируют высказывания в поддержку Тибета, Тайваня и демократических движений.

Минобороны Литвы предупреждает, что модель Mi 10T 5G продается с выключенной функцией цензуры, однако ее возможно удаленно активировать в любое время.

В последнее время у Литвы и Китая ухудшились дипломатические отношения. Причиной стало появление у Тайваня собственного представителя на территории Литвы.

Пекин в ответ отозвал своего посла в Вильнюсе. Власти КНР также потребовали от Литвы отозвать посла из Китая и отменить решение по представительству Тайваня.

Китай считает Тайвань частью своей территории. Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году.

Вильнюс, Иван Бабурин

Вильнюс. Другие новости 23.09.21

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