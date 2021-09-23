Девять медиков пострадали при столкновении скорой с грузовиком в Башкирии

В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика. Пациентов в автомобиле неотложки не было.
Авария произошла в 08:30 местного времени (06:30 мск) в Чишминском районе, сообщает региональное управление МЧС. На первом километре дороги Чишмы – Давлеканово, в районе поворота на сахарный завод, столкнулись УАЗ-452 с медиками и КамАЗ. В Чишминскую центральную районную больницу на медобследование направлены девять человек из числа пассажиров УАЗа. В машине находились фельдшеры, санитары и врачи.
Причины ДТП устанавливаются.
Уфа, Наталья Петрова
Уфа. Другие новости 23.09.21
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