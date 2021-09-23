Девять медиков пострадали при столкновении скорой с грузовиком в Башкирии

В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика. Пациентов в автомобиле неотложки не было.

Авария произошла в 08:30 местного времени (06:30 мск) в Чишминском районе, сообщает региональное управление МЧС. На первом километре дороги Чишмы – Давлеканово, в районе поворота на сахарный завод, столкнулись УАЗ-452 с медиками и КамАЗ. В Чишминскую центральную районную больницу на медобследование направлены девять человек из числа пассажиров УАЗа. В машине находились фельдшеры, санитары и врачи.

Причины ДТП устанавливаются.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 23.09.21

Тувинского министра нашли раненым рядом с телом жены. / Москва чувствительно ответит на новые санкции США против 35 россиян. / Рабочего-мигранта насмерть засыпало землей в котловане (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»