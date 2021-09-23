Житель Сибири разбил сковородкой укравший деньги банкомат

В городе Дудинки Красноярского края мужчина разбил банкомат кухонной сковородкой. Так он отомстил за то, что аппарат взял деньги, но не зачислил их на счет.

Как сообщили в региональном главке МВД, в полицию обратились сотрудники одной из кредитных организаций. Они сообщили, что поздно ночью неизвестные повредили принадлежащий им банкомат.

«Стражи порядка выяснили, что мужчина со своей супругой хотели внести денежные средства на счет своей банковской карты, однако из-за технической ошибки это сделать не удалось, денежные средства остались в банкомате и на счет не поступили. Тогда, отчаявшись, мужчина пришел домой, взял у своей супруги кухонную сковороду и направился к банкомату, после чего разбил имущество банка и скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба составила более 124 тысяч рублей. Проводится доследственная проверка.

Красноярск, Зоя Осколкова

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