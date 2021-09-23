Сибиряк утонул в вырытой коммунальщиками яме

Житель Мошковского района Новосибирской области погиб в яме, вырытой коммунальщиками на месте тропинки. Следственный комитет проверяет обстоятельства его смерти.

Инцидент случился в ночь на 20 сентября, но известно о ней стало позже. Сообщение о трагедии и кадры с места происшествия опубликованы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Коммунальщики вырыли огромную яму на месте тропинки и не огородили ее должным образом. 49-летний сибиряк в темноте не заметил, что прохода впереди нет, и упал в яму. По предварительным данным, он потерял сознание и захлебнулся в воде, скопившейся на дне.

Региональное управление СКР начало доследственную проверку, по итогам которой станет ясно, будут ли возбуждать уголовное дело.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 23.09.21

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