Сибирский поселок засыпало мертвыми воронами, погибли сотни птиц (ВИДЕО)

В одном из поселков в Новосибирской области произошла массовая гибель ворон. Управление ветеринарии проверяет информацию об отравлении птиц. Инцидент случился в Усть-Тарке. За день в поселке погибли несколько сотен ворон. При этом другие птицы не пострадали. Фото и видео с мертвыми птицами появились в соцсетях.

Сотни погибших ворон вызвали панику в селе, сообщает издание «Городской сайт». Жители Усть-Тарки строят догадки, что послужило причиной массовой гибели птиц. Они предполагают, что птиц отравили.

Главный врач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин сообщил, что специалисты отобрали биоматериал, чтобы отправить его на исследование в Новосибирск. «Это поможет установить истинную причину гибели ворон. Однако, скорее всего, речь идет об отравлении. Но чем отравлены птицы – тоже пока непонятно, результаты исследования помогут определить и это», – отметил он.

Специалист при этом усомнился, что кто-то мог отравить птиц специально: «Во-первых, в таком количестве отравить птиц очень непросто, а во-вторых, не думаю, что кто-то сделал бы это на собственном участке».

За сутки в Усть-Тарке, по его оценке, погибли порядка 300-400 ворон. Мертвых птиц находят по всему поселку, но больше всего их в центре населенного пункта. При этом другие птицы не пострадали, отметил Кузлякин.

Новосибирск, Наталья Петрова

Новосибирск. Другие новости 23.09.21

146 тысяч жителей Дагестана остались без света. / В Кургане пьяный мужчина устроил стрельбу. / Томич напал на фельдшера скорой помощи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»