146 тысяч жителей Дагестана остались без света

В Дагестане сильный ветер и ливень стали причиной масштабных отключений электроснабжения. Без света остались 146 тысяч жителей республики. Об этом сообщило Минэнерго России.

Порывы очень сильного ветра со скоростью до 25 метров в секунду привели к отключению в распределительных электросетях 6-10 кВ. «По данным на 9:00, без электроснабжения остается около 146 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей – 69,5 МВт. Ведутся восстановительные работы»,– говорится в сообщении министерства.

Как уточнили в «Дагэнерго», локальные нарушения энергоснабжения из-за непогоды произошли в Сергокалинском, Хунзахском, Шамильском, Каякентском, Левашинском, Тляратинском, Кумторкалинском и Карабудахкентском районах республики.

Энергетики «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад – 195 энергетиков и 73 единицы техники.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 23.09.21

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