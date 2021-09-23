Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой

Руководитель следственного управления следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме.

ТАСС со ссылкой на источник в ведомства сообщает: «Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме».

Официально о причинах его смерти ничего не сообщается.

В сворю очередь КоммерсантЪ сообщает, «накануне в Пермь приезжал глава СК РФ Александр Бастрыкин, проводивший совещание по расследованию массового убийства в Пермском госгиверситете. А сегодня в регуправлении Следственного комитета прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет. По информации «Baza», после совещания от расследования отстранили многих местных следователей».

Сарапульцев Сергей Юрьевич родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области. В 2004 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В 1994-2002 годах служил в органах Федеральной службы налоговой полиции РФ по Пермской области. В 2002-2004 годах работал следователем районной прокуратуры в Перми, затем – старшим следователем отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств СУ прокуратуры Пермской области.

С 2005 по 2007 год там же занимал должность следователя по особо важным делам, затем стал руководителем отдела. С 2007 по 2009 год – заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. В 2008 году был награжден медалью «Доблесть и отвага».

С 2009 года работал заместителем руководителя СУ СКР по Пермскому краю с перерывом на 2011-2013 годы – тогда он занимал аналогичную должность в Иркутской области. В 2018 году указом президента Владимира Путина назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю.

Пермь, Иван Бабурин

Пермь. Другие новости 23.09.21

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