Навальный обвинил Apple и Google в трусости

Отбывающий срок за нарушения режима условного осуждения по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» Алексей Навальный в четверг, 23 сентября, обвинил Apple и Google трусости и жадности, – пишет Le Figaro.

«Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т. д., – честные и хорошие люди. Призываю их не мириться с трусостью своих боссов», – написал г-н Навальный в сообщении, размещенном в Instagram.

Также Le Figaro приводит в своей публикации следующую цитату Навального: «Если меня что-то и удивило во время выборов, так это не столько Путин фальсифицирует результаты, сколько то, как всемогущая Big Tech послушно стала его сообщником».

Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из сервисов App Store и Google Play, так как, по данным ведомства, оно используется для пропаганды организаций, признанных экстремистскими и запрещенных в РФ. Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих магазинов приложений.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 23.09.21

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