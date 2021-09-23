В Великобритании закрываются АЗС

В Великобритании начали закрываться автозаправочные станции (АЗС) британской BP и американской ExxonMobil, – сообщает французское агентство AFP.

«У нас есть трудности с поставками бензина, вызванные нехваткой водителей грузовиков в Соединенном Королевстве. Заправочные станции в Великобритании будут временно закрыты из-за нехватки неэтилированного и дизельного топлива», – выступила с заявлением в четверг, 23 сентября компания BP

Американский гигант ExxonMobil и корпорация Esso сообщили, что из-за нехватки водителей бензовозов перебои с поставками топлива будут наблюдаться на многих брендированных заправках, расположенных возле магазинов Tesco Express. В свою очередь Tesco также сообщила о дефиците топлива на некоторых своих заправках.

BP заявляет, что работает над решением этих трудностей и уделяет приоритетное внимание станциям технического обслуживания на основных магистралях. Чтобы избежать «панических покупок» на заправочных станциях, правительство Великобритании пытается успокоить, гарантируя, что в стране нет недостатка в топливе, и призывает покупать топливо «в обычном режиме».

«Мы осознаем трудности, с которыми сталкивается сектор логистики, и уже предпринимаем меры по увеличению числа водителей грузовиков, облегчив процедуры для новых водителей и увеличив количество тестов на получение водительских прав», – сообщил AFP официальный представитель правительства.

Как сообщает The Guardian, операторы топливного рынка не имеют в штате водителей бензовозов, вместо этого они заключают контракты с компаниями по грузоперевозкам, например, Hoyer.

Общий дефицит водителей тяжелых грузовиков в масштабах всей Великобритании сейчас оценивается в 100 тысяч человек. Кадровый голод в отрасли возник вследствие старения рабочей силы и усугубился эпидемией коронавируса и Брекзитом, так как среди водителей было много мигрантов из Восточной Европы, которые во время пандемии уехали на родину и больше не вернулись.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 23.09.21

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